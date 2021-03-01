Загалом у всьому світі понад 300 мільйонів людей живуть із рідкісною хворобою.

5% населення України мають рідкісні хвороби. Більшість з них - діти.

Читайте такожВ Україні дозволили пересадку донорської шкіриПро це повідомили у Центрі громадського здоров'я України.

Загалом у всьому світі понад 300 мільйонів людей живуть із рідкісною хворобою. В Україні це - 4533 людини, 80% з них - діти.

Усього налічують 6000 різних рідкісних захворювань, 72% з них - генетичні.

В Україні офіційно зареєстровано 256 рідкісних захворювань.

"Рідкісні захворювання переважно невиліковні. Їх важко діагностувати - у середньому на встановлення діагнозу пацієнти витрачають 2-4 роки. А життя хворих залежить від дорогих ліків і пожиттєвого піклування", - відзначили у центрі.

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Автор: УНІАН