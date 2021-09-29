Наразі у регіоні кількість зайнятих ліжок уже зрівнялася з рівнем піку попередньої хвилі.

Ситуація з COVID-19 у Чернівецькій області продовжує залишатися найзагрозливішою.

Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні в період 29 вересня – 12 жовтня, розміщеному на сайті Національної академії наук України.

Згідно з дослідженням, за останні два тижні суттєво зросла захворюваність на сході й на півдні країни на тлі відносно спокійної ситуації на заході, де спостерігалося швидке зростання два тижні тому.

"З погляду госпіталізацій, найспокійнішою є ситуація у столиці й області, а також у центральних і північних регіонах", - повідомили у НАН.

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Зазначається, що, як і торік, найзагрозливішою продовжує лишатися ситуація у Чернівецькій області, де кількість зайнятих ліжок уже зрівнялася з рівнем піку попередньої хвилі.

Водночас кількість нових госпіталізацій в області суттєво сповільнила зростання, хоча число нових хворих і позитивних тестів за тиждень зростало більш ніж на 40%, не продемонструвавши сповільнення, у порівнянні з попереднім тижнем.

У цьому регіоні також максимальна кількість летальних випадків на 100 тис. населення.

За даними НАН, суттєво зросла захворюваність у регіонах сходу та півдня країни, де її рівень і так був високим.

Зокрема, важка ситуація у Луганській області, де кількість нових летальних випадків на 100 тис. населення є найвищою після Чернівецької області.

Високою є також кількість нових виявлених випадків хвороби на Луганщині.

"На відміну від попереднього року, ситуація у столиці лишається кращою, ніж загалом по країні, що можна пояснити високим рівнем вакцинації та, ймовірно, великою кількістю населення, що вже подолало хворобу", - додали науковці.

Як писав УНІАН, за даними МОЗ показники поширення COVID-19 у двох областях України відповідають "помаранчевому" рівню епіднебезпеки.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Антоніна Доломанжи