Це Чернівецька та Донецька області.

Показники поширення COVID-19 у двох областях України відповідають "помаранчевому" рівню епіднебезпеки.

Як свідчать дані з сайту Міністерства охорони здоров'я, це Чернівецька та Донецька області.

На Донеччині вже три дні поспіль динаміка рівня госпіталізацій перевищує допустимі 50%. Зокрема, вчора, 28 вересня, цей показник становив 66,3%.

У Чернівецькій області перевищений показник завантаженості ліжок з киснем, який станом на 28 вересня становив 65,9%.

Разом з тим, як наголосили у МОЗ, за даними Єдиної системи охорони здоров’я України 98.3% померлих від COVID-19 у віці старше 60 років — невакциновані, а 97% госпіталізованих з COVID-19 серед цієї вікової групи не мають повного курсу вакцинації.

Читайте такожМедексперт: щеплення проти грипу і COVID-19 можна робити в один день (відео)

"На сьогодні лише 20% українців 60+ вакциновані від COVID-19 принаймні першою дозою, а повністю вакцинованих — 16,6%. Доступ до вакцини вже є в найбільш віддалених куточках України, а мобільна бригада може приїхати до тих, хто не може самостійно пересуватись. Найважливіше — бажання українців захиститись від небезпечного вірусу", — зазначив Ігор Кузін, заступник міністра — головний державний санітарний лікар України.

Люди літнього віку є пріоритетною категорією для вакцинації, адже вони мають вищий ризик важкого перебігу COVID-19, госпіталізації та смерті. Станом на 28 вересня 2021 року, 82% померлих від COVID-19 за весь період в Україні — люди віком від 60 років.

Як писав УНІАН, в Україні за добу виявили майже 10 тисяч нових хворих на коронавірус, померли понад 200 людей.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автори: Вікторія Гордієнко, Антоніна Доломанжи