Для пацієнтів нічого не зміниться, але держава буде більше платити медустановам за послуги, що надаються.

В Україні з 1 квітня тариф на пологи, який платитиме держава, становитиме 10 382 грн.

Про це розповів голова Національної служби здоров'я Андрій Віленський в інтерв'ю LIGA.Life.

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Також з'явиться пакет на ведення вагітності - 720 грн/міс з розрахунку умовно на вісім місяців. Щоб його отримати, лікарня повинна відповідати вимогам і надати повний спектр послуг при ускладненій вагітності, а також бути в змозі робити пренатальний скринінг - УЗД і біохімічні маркери.

НСЗУ в 2021 році буде стимулювати, щоб пологові будинки поліпшувалися і надавали комплекси послуг мамам і немовлятам. Медзаклад, який і приймає пологи, і надає неонатальну допомогу (лікування новонароджених - ред.), отримуватиме підвищувальні коефіцієнти з оплати послуг - 1,046.

"Це добре для маленьких пацієнтів, яких не будуть перевозити їх одного медзакладу в інше. Тому що для дитини це ризик. І в неонатологічному пакеті буде умова мати неонатологічну бригаду, яка зможе надати потрібну медичну допомогу маленькому пацієнтові в дорозі. За неонатальною допомогою у нас буде чи не найвищий тариф. У нас він виросте до 113 725 грн для недоношених дітей з вагою до 1,5 кг", - пояснив Віленський.

Водночас якщо у складі медзакладу є неонатальна бригада, то тариф на допомогу немовлятам до 1,5 кг буде вже не 113 тисяч, а 135 тисяч грн. При цьому тариф за допомогу новонародженим вагою вище 1,5 кг, буде 25 115 грн.

Пологи в Україні: що варто знати

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Автор: Вікторія Гордієнко