У столиці та в трьох українських регіонах кількість зафіксованих хворих на коронавірус не відповідає нормі, передбаченій для "зеленої" зони.

У трьох областях України, а саме Луганській, Херсонській, Чернівецькій, та місті Києві показники захворюваності на COVID-19 не відповідають показникам "зеленої" зони.

Станом 5 вересня в Києві зафіксовано 107 хворих на коронавірус на 100 тис. населення, в Луганській області – 135, в Херсонській – 85, а у Чернівецькій – 169, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Норма для "зеленої" зони становить менш як 75 випадків на 100 тис. населення.

Читайте такожЛокдаун у Києві: Кабмін та КМДА прокоментували інформацію про запровадження жорстких обмежень з 15 вересняОкрім цього, в Луганській, Львівській та Полтавській областях перевищена норма динаміки госпіталізацій, яка для "зеленої" зони становить 50% та менше.

Зокрема, станом на 4 вересня рівень госпіталізацій в Луганській області становив 97,2%, Львівській – 53,8% та Полтавській – 64,5%.

Нагадаємо, 4 вересня в Україні було виявлено 1 тис. 379 нових випадків COVID-19.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 2 млн 297 тис. 534 особи, одужали – 2 млн 212 тис. 720, а померли 53 тис. 983 пацієнти.

Пандемія коронавірусу розпочалася у березні 2020 року, в той таки час в Україні запровадили карантин. Обмежувальні заходи кілька разів робили більш жорсткими – влада запроваджувала локдауни.

Зараз в Україні діє адаптивний карантин – країна поділена на "зелену", "жовту", "помаранчеву" й "червону" зони. У "зеленій" зоні найслабший карантин, а в "червоній" – найбільш суворий. Поки вся українська держава "зелена".

Автори: Павло Степанець, Катерина Присяжнюк