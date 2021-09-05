За добу на COVID захворіли 102 дитини та 28 медпрацівників / УНІАН
Протягом минулої доби в Україні виявлено 1379 випадків коронавірусу. 899 хворих госпіталізовано, 17 пацієнтів померли.
Відповідні дані наводить МОЗ. Зокрема, за добу захворіли 102 дитини та 28 медпрацівників. Водночас 407 людей одужали. За добу проведено 34 945 тестувань.
Всього від початку пандемії в Україні виявлено 2 297 534 випадків коронавірусу. 2 212 720 одужали, – 53 983 випадки виявились летальними.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (144), м. Київ (141), Дніпропетровській (132), Чернівецькій (124) та Одеській (90) областях.