Вона хотіла збільшити губи.

У Дніпрі 14-річна дівчинка вколола собі у губи косметичну олію для обличчя, щоб збільшити їх об'єм.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Дев'ятикласниця каже, що її однокласниці вже ходять у салони краси, де їм роблять ін'єкції для збільшення губ. Вона вирішила зекономити та скористатися порадою з інтернету.

Дівчинка вколола в нижню губу косметичну олію. Після цього губа почала набрякати.

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"Це може спричинити некроз тканин і навіть втрату частини та навіть всієї губи. Бо ці препарати для обробки шкіри. А як вони себе поводять у м'язах, у м'яких тканинах - це до кінця невідомо", - розповів завідувач відділенням щелепно-лицевої хірургії лікарні ім. Руднєва Тарас Погорелюк.

Школярці зробили вже три операції. Зараз невідомо, скільки часу займе процес відновлення. Вона каже, що тепер мріє про зменшення губи.

"Зараз вона стала вже меншою. Раніше взагалі висіла. Добре, що верхню не вколола", - каже Юлія.

Раніше повідомлялося, що у Львові підлітки потрапили у лікарню після бенкету в ресторані на Святого Миколая.

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