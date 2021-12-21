Дівчинці робили кесарів розтин, вона народила дитину вагою понад 2 кг.

У Берегівському районі Закарпатської області 11-річна дівчинка народила дитину.

Інформацію про це підтвердив УНІАН завідувач акушерсько-гінекологічного відділення Берегівської лікарні імені Бертолона Ліннера Володимир Сагарда.

За словами лікаря, вона народила хлопчика ще 18 листопада.

"Попередньо ми планували скерувати неповнолітню породіллю до Ужгородського міського пологового будинку, де більша практика приймання пологів в особливих випадках. Однак пологи почалися раптово вночі, й було ухвалено рішення не ризикувати й не транспортувати породіллю до обласного центру, а терміново проводити операцію", – прокоментував Сагарда.

Він уточнив, що 11-річній породіллі провели кесарів розтин. У неї народився хлопчик вагою 2 кг 500 г та зростом 49 см.

Сагарда додав, що операція пройшла успішно.

Читайте такожВагітна 11-річна дівчинка з Закарпаття зізналася, від кого чекає дитину: маленька породілля розкрила жахливі подробиці"Враховуючи малу вагу дитини й такий екстраординарний випадок, ухвалили рішення направити дитину в обласну дитячу лікарню в м. Мукачево", – додав заввідділу.

За інформацією УНІАН, малюк перебуває в лікарні під наглядом неонатологів і досі.

Породіллю після пологів перевели до інфекційного відділення, оскільки у неї діагностували COVID-19. Ймовірніше за все, інфекція потрапила до неї через родичів, які відвідували молоду маму.

Як повідомила УНІАН начальниця Служби у справах дітей Берегівської територіальної громади Олександрія Садварі, дитину зареєстрували родичі, хлопчика назвали Шандор.

Нагадаємо, у жовтні стало відомо про те, що в районній лікарні Берегівської територіальної громади Закарпатської області взяли на облік вагітну дівчинку, котрій усього 11 років.

У зв’язку з цим поліція почала розслідування за ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Вас також можуть зацікавити новини: