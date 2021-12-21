Вихованці притулки поскаржилися на нудоту, біль та слабкість.

У Львові з ознаками харчового отруєння госпіталізували чотирьох підлітків. Усі вони - вихованці притулку. Дітей нагодували у ресторані, такий подарунок їм зробили на Святого Миколая. Після цього у підлітків розболілися животи.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

На День Святого Миколая працівники притулку привели 26 дітей у ресторан, невдовзі чотирьом підліткам, віком від 13 до 16 років, стало зле. Вони поскаржилися на нудоту, біль в животі та слабкість. Підлітків ушпиталили до інфекційної лікарні.

Читайте такожНа Львівщині 10 дітей отруїлися невідомою речовиноюУ ресторані діти їли піцу та желе, а до того снідали ще й у притулку. Усю їжу фахівці відібрали на аналіз. Експерти з'ясовують, чим саме отруїлися діти. Про результати перевірки стане відомо за кілька днів. Втім працівники Держпродспоживслужби виявили порушення санітарних норм і в ресторані, і у притулку.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Одесі школярка випила отруйний "коктейль". Дівчинка випила колу, в яку був підмішаний антисептик, так над нею "пожартували" однолітки.

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