COVID-лікарні Харкова наповнені на 90%, повідомив директор департаменту охорони здоров'я Харківської ОДА.

У Харкові станом на понеділок, 27 вересня, опорні лікарні, призначені для лікування хворих на коронавірус COVID-19, майже "забиті".

Наповненість харківських коронавірусних лікарень становить 90%, розповів "Суспільному" директор департаменту охорони здоров'я Харківської обласної держадміністрації.

Співбесідник додав, що хворих на COVID-19 можуть направляти у додаткові лікарні, які знаходяться у районах Харківщини.

"Наповненість зараз лікарень по місту Харкову – 90%... У нас немає поділення на міські чи обласні, всі ці лікарні дозволені МОЗ для лікування хворих (з коронавірусом – Ред.), у нас база – 13 лікарень", – сказав чиновник.

Читайте також"Помаранчева" зона карантину загрожує вже п'яти областям УкраїниУ Харкові шість медзакладів, які є опорними для лікування хворих з COVID-19.

У Харківській області станом на неділю, 26 вересня, у лікарнях завантаженість ліжок з киснем становила 59,8%, йдеться на сайті Міністерства охорони здоров’я.

У регіоні упродовж 26 вересня коронавірус знайшли у 233 осіб, а 25 числа захворювання виявили у 611.

Нагадаємо, пандемія коронавірусу розпочалася у березні 2020 року, у цьому ж місяці у нашій країни запровадили карантин. Станом на 27 вересня коронавірус в Україні діагностовано у 2 395 404 осіб, одужали 2 245 144 особи, а померли 55 720 пацієнтів.

З 23 вересня в нашій країні карантин став більш жорстким – регіони та Київ із "зеленої" зони перейшли у "жовту". Є ще кілька рівнів епідемічної небезпеки – "помаранчевий" та "червоний".

Автор: Екатерина Присяжнюк