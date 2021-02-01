До львівської обласної дитячої лікарні Охматдит «швидка» привезла 6-річного хлопчика з болями у животі. У приймальному відділенні лікарі діагностували у дитини гострий апендицит. Маленького пацієнта скерували на рентген.
Про це повідомляють на сторінці у Фейсбуці львівського "Охматдиту".
Дитячого хірурга Кирила Лапшина, який чергував цього дня, дуже здивував рентген-знімок. Справа, у клубовій ділянці, чітко візуалізувався дивний сторонній предмет, який за обрисами схожий на кулю від пневматичної гвинтівки.
Лікар уточнив у тата хлопчика, чи міг син проковтнути кулю. Батько повідомив, що у них вдома є пневматична рушниця і до неї металеві кулі. Недавно син грався коробкою з кулями. Ймовірно, випадково хлопчик проковтнув одну з них. І все б нічого, якби куля потрапила зі шлунка в кишківник і вийшла.
У хлопчика куля від пневматичної гвинтівки опинилася у червоподібному відростку (апендиксі), що стало причиною запального процесу і вклала дитину на операційний стіл.
Маленькому пацієнту провели лапароскопічну операцію – видалили запалений апендикс через три невеликі проколи у животі.
«Коли ми видаляли апендикс, я відразу побачив, що в ньому є потовщення. Ми його видалили і вже назовні розрізали. Там справді була куля! Вона, як стороннє тіло, потрапила з кишківника у апендикс і створила його обструкцію. Це і стало незвичайною причиною апендициту», – повідомив дитячий хірург Кирило Лапшин.
Маленького пацієнта вже виписали з лікарні. Батько пообіцяв лікарям надалі надійно ховати кулі.
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