До кінця місяця там має бути повноцінна госпітальна база на 350 ліжок.

Плюс 50 ліжок для хворих на коронавірус. У Львівській лікарні швидкої допомоги відкрили першу чергу нової COVID-зони. Її облаштували у приміщенні на території лікарні, яке раніше орендував медичний коледж. Читайте такожМОЗ вже не розділяє лікарні на першу і другу хвилі коронавірусу - Немчінов

Про це йдеться у сюжеті ТСН. За 12 робочих днів вдалося з нуля зробити 7 палат.

Обладнали палати усім необхідним — меблями, кисневими концентраторами, переносним рентгеном та УЗД-апаратами. До кінця місяця тут буде повноцінна госпітальна база на 350 ліжок.

Відремонтувати приміщення взялися своїм коштом 7 будівельних компаній. Обладнання закуповують за гроші міста та благодійників.

"Дай Боже, щоб ці ліжка були в резерві. Але найголовніше, що вони є, бо під кінець року очікується зростання захворюваності. Ми повинні бути готові наперед", - заявив мер Львова Андрій Садовий.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко