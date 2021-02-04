Дитина з’явилася на світ із вагою 1 кілограм 230 грамів й заразилася коронавірусом від матері. Жінка зізналася, що ніколи не бачила таких малесеньких діток.

У Львові лікарі два місяці виходжували недоношену дівчинку, яка заразилася коронавірусом від матері.

Читайте такожДиво-історія: у Києві виходили сестер-двійняток, які народилися з вагою 500 грамів (відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що дівчинка з’явилася на світ із вагою 1 кілограм 230 грамів в родині священика Петра Терлецького та стала шостою дитиною.

«Даринка народилася на 28 тижні вагітності в той час, коли її мама боролася з коронавірусом. Перебіг хвороби був настільки тяжким, що лікарі вирішили рятувати окремо породіллю і дитину, що теж інфікувалася», – говориться у сюжеті.

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В обласній лікарні кажуть, що вперше тут виходжували дитину з такою малою вагою та водночас з COVID-19. Спільними зусиллями їм це вдалося, й на час виписки дитина важила вже 2 кілограми 810 грамів.

Лікарі розповідають, що стан дитини був важкий: «Вона дуже боролася за своє життя».

Матір дівчинки зізнається, що «таких діток ще не бачила»:

«Я не могла повірити, що вона моя. Голівка вміщалася в долоню. Вона була дуже малесенька…».

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Автор: УНІАН