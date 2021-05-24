Ляшко ініціює перенесення постачань вакцин з четвертого кварталу поточного року на літо.

В Україні планують збільшити кількість центрів вакцинації від коронавірусу шляхом відкриття нових. Проте, зроблять це в разі наявності більшої кількості вакцин.

Про це в інтерв'ю LB.ua заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"Ми готуємося до того, щоб відкрити більше центрів вакцинації. Але вони відкриються, коли буде більше вакцин", - повідомив він.

За словами голови МОЗ, він уже переглянув усі контракти на постачання вакцин.

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"Також я вже розпочав процес перемовин про перенесення постачань із четвертого кварталу 2021 року на літні місяці. Плюс ведуться перемовини з компаніями, з якими раніше активних перемовин не було, про пріоритетність постачань влітку", - наголосив Ляшко.

Він також не став уточнювати, коли саме до України прибуде нова партія вакцин від "ковіду".

Коронавірус в Україні: останні дані

Станом на ранок 24 травня в Україні зафіксували 1 тис. 334 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 млн 183 тис. 855 осіб. Одужали 1 млн 957 тис. 560 осіб. ПЛР-тестувань проведено 10 млн 022 тис. 457. Летальних випадків зареєстровано 49 тис. 436.

В Україні спостерігається позитивна динаміка щодо захворюваності на коронавірусну хворобу – дев'ятий тиждень поспіль усі епідемічні показники покращуються.

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Автор: Юрій Годован