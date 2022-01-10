Разом з тим, лише 20 тисяч українців щепилися від COVID-19 за добу, а понад 2 тисячі пройшли ревакцинацію.

Минулої доби коронавірус в Україні виявили у 1969 осіб: серед них - 94 дитини та 41 медпрацівник. Також зафіксовано 86 летальних випадків, 3517 пацієнтів одужали. До лікарень госпіталізували 1 064 людей з COVID-19 або з наявними ознаками хвороби.

Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок понеділка, 10 січня.

Традиційно після довгих вихідних фіксують спад захворюваності, днем раніше виявили 2810 випадків зараження.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (398), Харківській (192) та Київській (135) областях.

Читайте такожУ МОЗ пояснили, коли з'явиться COVID-сертифікат для щеплених бустерною дозоюДані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії в нас виявили 3 704 442 випадки COVID-19. З них 97 325 людей померли від ускладнень захворювання, а понад 3,5 мільйона — одужали.

Тест на коронавірус в Україні

Темпи тестування населення в Україні доволі низькі. Так, за добу лабораторії зробили лише 24 283 тести на коронавірус: методом ПЛР — 10 332, методом ІФА — 908. Також зробили 13 043 експрес-тести на антиген до вірусу. Загалом у країні провели понад 16,9 мільйона ПЛР-тестувань на коронавірус.

Коронавірус у Києві: дані на 10 січня 2022

У Києві за минулу добу COVID-19 виявили у 398 людей, 5 хворих померли. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй Facebook-сторінці.

За його інформацією, серед нових захворілих: 233 жінки віком від 18 до 92 років, 134 чоловіки віком від 18 до 94 років, а також діти - 16 дівчаток від 3 до 17 років і 15 хлопчиків від 1 до 17 років.

Серед тих, хто померли - 3 жінки віком від 61 до 74 років та 2 чоловіки 72 та 79 років.

До медзакладів протягом доби госпіталізували 28 хворих на коронавірусну хворобу та 48 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Подільському (84), Дніпровському (52) та в Деснянському (51)", - повідомив мер.

Загалом у столиці від початку пандемії зафіксовано 338 тис. 632 підтверджених випадки захворювання на коронавірус, з них одужання - 318 тис. 444. Летальних випадків від вірусу загалом на сьогодні в столиці 8 тис. 302.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

В Україні за минулу добу 20 376 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 5 850 людей, другу дозу - 12 350, додаткову дозу отримали 123 людини, бустерну дозу - 2 053.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 813 186 людей, з них отримали першу дозу - 14 813 184 людини, отримали дві дози - 13 980 473 людини, додаткову дозу - 6 224, а бустерну дозу - 20 462.

У країні загалом вже проведено 28 820 343 щеплення.

Нагадаємо, нещодавно Україна запровадила бустерну вакцинацію від COVID для всіх, хто раніше пройшов повний курс. Мова йде про українців старше 18 років.

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