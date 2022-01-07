Спочатку на Різдво 25 грудня померла мати, яка працювала медсестрою в лікарні.

У місті Соснівка Львівської області померла сім'я, яка хворіла на COVID-19.

"Сім'я зі Соснівки захворіла на COVID-19 у грудні. Усі згодом потрапили до лікарні, однак врятувати життя соснівчанам не вдалось", - повідомило "Нео Радіо Червоноград".

Так, на Різдво 25 грудня померла 78-річна жінка, яка працювала медичною сестрою в Соснівській лікарні. Вона була інфікована коронавірусом.

Читайте такожНікого не щадить: знаменитості, які померли від коронавірусуЗгодом, на Новий рік, 1 січня не стало 80-річного голови сімейства. А за кілька днів, 3 січня, померла їхня 46-річна донька.

За словами директора КНП "Сокальська центральна лікарня" Романа Шведа, родина деякий час лікувались самостійно вдома.

"Великий відсоток надходжень до нашої лікарні здійснюється із запізненням. І вжиті заходи в лікарні вже неефективні, бо процес пішов надто далеко й повернути назад дуже важко... Практично всі такі пацієнти, як правило, потрапляють до реанімації, а далі на апарат штучної вентиляції легень. І вивести з такого стану дуже важко", - зазначив Швед.

Раніше УНІАН писав про родину на Київщині, де 13 дітей залишилися сиротами, коли батьки померли від COVID-19. Згодом загинув їх 15-річний Денис: після смерті мами й тата він стрибнув з мосту і помер у лікарні.

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