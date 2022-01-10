У 27 країнах блоку сертифікат вакцинації діятиме 270 днів, тобто дев'ять місяців.

У грудні 2021 року Європейська комісія вирішила скоротити термін дії COVID-сертифікатів. Таке ж рішення готують і в Україні.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповіла заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Мова йде про "зелений" COVID-сертифікат, який засвідчує отримання двох доз вакцини проти коронавірусу. Нові правила набудуть чинності у 27 країнах ЄС 1 лютого 2022 року. Відтак, у країнах Європи сертифікат про вакцинацію діятиме не 365 днів, а 270 - дев'ять місяців.

"Ми готуємо таке ж саме рішення на рівні українського законодавства. Воно буде ухвалене орієнтовно цього тижня. Термін дії сертифікатів буде скорочено до дев'яти місяців", - розповіла представниця МОЗ.

Читайте такожУ МОЗ сказали, чи подовжиться термін дії COVID-сертифікату після бустерної дози щепленняЯк повідомляв УНІАН, нещодавно Україна ввела бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для усіх вакцинованих від 18 років.

COVID-сертифікат для щеплених бустерною дозою від коронавірусної хвороби з'явиться наприкінці січня.

Вас також можуть зацікавити новини: