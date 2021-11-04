Наша країна ще не вийшла на пік захворюваності коронавірусом.

Захворюваність на коронавірус в Україні зростатиме шаленими темпами й може досягти 40-50 тисяч нових випадків на добу.

Про це заявив завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології імені О. Богомольця НАНУ, доктор медичних наук Віктор Досенко, пише Обозреватель.

"Може бути 40, 50 тисяч нових хворих на добу, може не бути місць у реанімаціях, дефіцит кисню. Система перевантажена, вона не має можливостей для збільшення потужності", - сказав Досенко.

Він зазначив, що наша країна ще не вийшла на пік захворюваності коронавірусом.

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"Яка кількість людей захворіє і помре, легко передбачити. Немає ніяких підстав думати, що ми на плато і далі буде зменшення. Можливо, на певний час зменшення, а потім буде підвищення. Нічого приємного сучасна наукова медицина, епідеміологія не може нам сказати", - сказав Досенко.

Коронавірус в Україні

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу, 3 листопада, в Україні виявили рекордні 27377 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1787 дітей та 426 медпрацівників. За добу було госпіталізовано 5472 особи; зафіксовано 699 летальних випадків; одужали 12464 особи.

Щеплення від COVID-19 у неділю отримали майже 300 тис. осіб. Зокрема, 299272 людини вакциновані від COVID-19, одну дозу отримали 212968 осіб, повністю імунізовані - 86304.

93,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини, наголосили у МОЗ.

Зазначимо, що записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0800602019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Олександр Топчій