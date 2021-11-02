Наша держава вийшла на другу позицію серед великих країн Європи за показником смертності від коронавірусу, зазначили в Київській школі економіки.

Захворюваність на COVID-19 в Україні удвічі перевищує середній показник у Європі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на онлайн-брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

Так, за даними KSE, захворюваність на COVID-19 в Україні удвічі перевищує середній показник у Європі.

"Європа продовжує зростати. І захворюваність у Європі прямує до зимового піку, і вже впродовж 1-2 тижнів Європа може вийти на це значення і продовжить поступово рухатися до абсолютного піку, який був під час осінньої хвилі минулого року у Європі", – розповів Ганиченко.

Читайте такожKSE: Україна демонструє перші ознаки стабілізації захворюваності на коронавірусЗа його словами, Україна вийшла на першу позицію серед великих країн Європи за коефіцієнтом виявлення випадків COVID-19 за останній тиждень, який становить 20,3%.

Це означає, додав він, що кожен п’ятий протестований отримує підтвердження захворюваності COVID-19.

Водночас у Всесвітній організації охорони здоров’я рекомендують утримувати цей показник на рівні 5% і нижче.

Крім того, експерт розповів, що в Україні продовжує зростати смертність від COVID-19, і за останні 14 днів цей показник становить 18,9 померлих на 100 тис. населення.

За цим показником Україна друга серед великих країн Європи, на першому місці Румунія (31,2 особи на 100 тис. населення).

Нагадаємо, коронавірус в Україні 1 листопада діагностували у 19 455 осіб, а 31 жовтня COVID-19 знайшли у 13 936.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Антоніна Доломанжи