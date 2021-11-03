Керівник Інституту біології клітин у Львові каже, що результат очікується через два-три тижні.

В інституті у Гданську тестують українську вакцину від COVID-19. ЇЇ розробили науковці Інституту біології клітини НАН України у Львові.

Про це пише Радіо Свобода.

Грант на розробку вакцини інститут отримав у вересні 2020 року. Біологи створили продуценти вірусних білків на основі дріжджів.

"Ця вакцина становить собою білок або декілька білків коронавірусу, у першу чергу білок "шипа". Найважливіше, щоб там був рецептор, та ділянка, якою той вірус хапається за рецептор людських клітин в альвеолах легень. Але, додатково, ми ще синтезуємо на спеціальних дріжджах, гуманізованих, які модифікують білки, ще інші білки коронавірусу. Ця суміш більш ефективно діятиме, викликаючи появу антитіл", – розповів керівник Інституту біології клітин у Львові, академік Андрій Сибірний.

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"В Україні немає жодної лабораторії, яка розмножує коронавірус. Інститут у Гданську займається імуногенністю, потім проситимемо колег у Кракові провести експеримент на трансгенних мишах після зараження коронавірусом. Бо це єдина лабораторія у Польщі, яка розмножує коронавірус. Не знаю, чи до кінця року завершимо дослідження на трансгенних мишах. Ми вважаємо, що наша вакцина – ефективна. Зараз залежимо від результату. На перевірці вакцини на мишах наш проєкт завершується", – відзначив Сибірний.

Якщо ефективність вакцини доведуть, її будуть тестувати на приматах і добровольцях.

Раніше у Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що понад 93% госпіталізованих з COVID-19 в Україні минулого тижня не отримали жодної дози вакцини.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Людмила Жерновська