Довідки видавали без проведення обстеження пацієнта і відбору матеріалів для дослідження.

У Рівному викрили туристичну агенцію, яка торгувала фальшивими ПЛР-тестами на COVID-19.

Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

Зазначається, що одна з рівненських турагенцій пропонувала придбати підроблений тест на COVID-19 громадянам, які планували виїхати за кордон.

"Довідки видавали без проведення обстеження пацієнта і відбору матеріалів для дослідження. Відтак, інфікована людина мала можливість вільно отримати негативні результати тестування", - йдеться у повідомленні.

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За їхніми результатами вилучили комп’ютери, копії документів та вже оформлені майбутніми датами довідки про проходження громадянами дослідження на наявність COVID-19 шляхом ПЛР-тестування, з негативним заключенням щодо наявності коронавірусної інфекції.

Згідно ч. 3 ст. 358 КК України, відповідно до якої здійснюється кримінальне провадження, зловмисникам загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Раніше повідомлялося, що український лікар Євген Комаровський пропонує платити пенсіонерам за вакцинацію від коронавірусу.

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Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Світлана Макринська