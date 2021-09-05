Жінка не пройшла перевірку на чесність.

У Києві продавщиця агресивно вирвала з руки у хлопця його 400 гривень. Тіктокер вирішив перевірити її на чесність, та вона перевірку не пройшла.

Відео інциденту опубліковано на Facebook-сторінці "Вартові еспресо".

"Продавщиця ледь не зламала хлопцю палець за його гроші, – йдеться у підписі до відео. – Він узяв свої 400 гривень і запитав у жіночки, чи то не її купюри. Дама не розгубилася і почала виправдовуватися, мовляв то вона загубила їх і півдня шукала. А потім і зовсім вирвала гроші з рук хлопця. Судячи з вміння продавщиці виламувати пальці, вона, мабуть, має чорний пояс з айкідо".

Купюри виявилися сувенірними.

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Автор: Катерина Шварц