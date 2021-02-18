Всі постраждалі відвідують молодшу групу.

У Тернополі зафіксовано спалах кишкової інфекції серед вихованців дитсадка.

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Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

Зазначається, що станом на 09:00 18 лютого серед вихованців дошкільного навчального закладу зареєстровано 11 випадків гострої кишкової інфекції. Всі постраждалі відвідують молодшу групу.

З метою встановлення причин та умов виникнення захворювання спеціалісти розпочали санітарно-епідеміологічне розслідування спалаху інфекції. Зокрема, фахівці лабораторії відібрали питну воду на бактеріологічне, санітарно-хімічне та вірусологічне дослідження, добові проби приготовлених страв за 18 лютого, сировину та змиви з об’єктів зовнішнього середовища.

Також за наказом директора дитсадка буде призупинено функціонування молодшої групи до завершення спалаху.

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Автор: Світлана Макринська