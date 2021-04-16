Передбачається, що наступного разу прибуде більша кількість доз.

У Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ) очікують, що наступна партія вакцин від коронавірусної хвороби у рамках ініціативи COVAX прибуде в Україну наприкінці квітня - на початку травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сильвандер на брифінгу після прибуття в Україну перших 117 тис. доз вакцини Pfizer у рамках ініціативи COVAX.

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"Я не можу сказати точно, тому що ми не маємо підтвердженої дати, але ми очікуємо на наступне постачання вакцин наприкінці квітня - на початку травня у більшій кількості", - сказала Сильвандер

Вона пояснила причину затримки постачання в Україну першої партії вакцин від Pfizer. За її словами, оскільки пандемія зачепила увесь світ, до ініціативи COVAX приєдналася 171 країна, тому спостерігається певна конкуренція за отримання вакцин.

Також затримка пов'язана з тим, що окремі країни, як США і Велика Британія, закупили одразу дуже велику кількість доз вакцини. Цим було ускладнене завдання для COVAX щодо закупівлі вакцин для всіх країн.

Вакцина від COVID-19 в Україні: що відомо

Сьогодні, 16 квітня, в Україну прибула перша партія у 117 тис. доз вакцини від COVID-19, розробленої німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.

Вакцина від Pfizer/BioNTech під назвою Comirnaty дозволена для екстреного використання Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Цю вакцину вводять внутрішньом'язово. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози вакцини з інтервалом у три тижні.

За словами Ляшка, отримані 117 тис. доз вакцини Pfizer розділять на два щеплення впродовж 25 днів.

В Україні перші щеплення вакциною проти COVID-19 від Pfizer розпочнуться 18 квітня. Їх робитимуть мешканцям та працівникам будинків для людей похилого віку.

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Автор: Віталій Саєнко