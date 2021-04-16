В МОЗ заявляють, що Україна може робити на місяць від 4 до 11 млн щеплень.

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляє, що темпи щеплення проти COVID-19 в Україні нарощуватимуться при надходженні великої кількості вакцин.

Читайте такожУкраїна не відмовлятиметься від вакцин AstraZeneca - ЛяшкоЯк передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу після прибуття в Україну першої партії 117 тис. доз вакцини Pfizer проти COVID-19 у в рамках ініціативи COVAX.

"Пришвидшити темпи за відсутності вакцин нереалістично, тому при надходженні великої кількості вакцин будуть нарощуватись темпи. В Україні є потенційні можливості робити велику кількість щеплень на місяць", - наголосив Ляшко.

"За нашими розрахунками, коли працюють всі мобільні бригади, а їх близько 60, коли працюють кабінети щеплень і створені виключно для вакцинації COVID, а це 3 тис. 250 кабінетів щеплень, а також якщо ми задіємо кабінети для рутинних щеплень в разі надходження великої кількості вакцин, - Україна може робити на місяць в діапазоні від 4 до 11 млн щеплень", - наголосив Ляшко.

Вакцина від коронавірусу для України

Сьогодні, 16 квітня, в Україну прибула перша партія у 117 тис. доз вакцини від COVID-19, розробленої німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.

Вакцина від Pfizer/BioNTech під назвою Comirnaty дозволена для екстреного використання Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Цю вакцину вводять внутрішньом'язово. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози вакцини з інтервалом у три тижні.

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Автор: Віталій Саєнко