З поточними ресурсами в Україні можуть робити 250-350 тис. щеплень проти COVID-19 на добу.

Україна готова до збільшеного попиту на вакцинацію проти COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

Зокрема, із входженням кількох областей до "червоної" зони в Україні зросли темпи вакцинації.

"У Херсонській області за останній тиждень темпи вакцинації зросли практично вдвічі – на 91%... І на минулому тижні Херсонська область показала нові рекорди", - зазначив він.

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Експерт розповів, що сьогодні також зафіксована рекордна кількість щеплень за добу в Україні – понад 193 тис.

"Ми очікуємо, що такі числа будуть тільки зростати і впродовж цього тижня ми побачимо нові рекорди", - зауважив Ганиченко.

За його словами, наразі показовим є те, що регіони нарощують можливості з вакцинації.

"Спроможність України станом на зараз з поточними ресурсами - це 250-350 тис. щеплень на добу… Це абсолютно реальні числа, які поточна потужність вакцинальної медичної системи готова робити", - сказав він.

Відтак у KSE впевнені, що Україна готова до такого збільшеного попиту на вакцинацію.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, для регіонів України встановлено виконання цільових показників по охопленню вакцинацією проти COVID-19 на рівні 1,5 млн щеплень на тиждень.

Зазначимо, записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Автор: Антоніна Доломанжи