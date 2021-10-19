Головне завдання для місцевої влади - збільшити кількість центрів вакцинації і зробити графіки їх роботи максимально зручними для населення.

Для регіонів України встановлено виконання цільових показників по охопленню вакцинацією проти COVID-19 на рівні 1,5 млн щеплень на тиждень.

Відповідне доручення вже підписане міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком та надіслано до виконання, інформує прес-служба МОЗ.

"Кожна область відповідно до своїх можливостей отримала певну кількість щеплень, яку цілком може виконати. Усі поставлені цілі реальні, затверджені, і окремі регіони, наприклад Полтавська та Херсонська, вже довели спроможність досягти поставлених урядом рівнів охоплення вакцинацією", - зазначив Ляшко.

Читайте такожРекорд смертей: понад 500 українців померли від COVID-19 за добу, майже 3 тисячі потрапили до лікареньЗа його словами, найвищий добовий рекорд, який було встановлено останнім часом, становить 193 тис. щеплень.

Із входженням у "червоний" рівень епідемічної небезпеки Херсонська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька та Одеська області вийшли у лідери щеплень першою дозою за добу. Кількість щеплень зросла вдвічі.

Ляшко також зауважив, що головне завдання для місцевої влади - збільшити кількість центрів вакцинації і зробити графіки їх роботи максимально зручними для населення.

Як повідомляв УНІАН, в Україні 18 жовтня вакциновано проти COVID-19 193 тис. 069 людей.

Одну дозу отримали 109 тис. 667 людей, повністю імунізовані - 83 тис. 402.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 млн 065 тис. 762 особи, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 млн 573 тис. 564.

Нагадаємо, записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Леся Лещенко