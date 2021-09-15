Раніше термін дії цих документів становив півроку.

Дію українських зелених COVID-сертифікатів продовжено до одного року.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів від 13 вересня 2021 року № 954 "Про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 і від 29 червня 2021 р. № 677".

Згідно зі змінами до постанови, термін дії міжнародного та внутрішнього "зелених" COVID-сертифікатів становитиме 365 днів від дня введення останньої дози відповідно до протоколу вакцинації від COVID-19.

До цього термін дії COVID-сертифікатів становив півроку.

Раніше в МОЗ розповіли, якими будуть нові внутрішні СOVID-сертифікати. Так, відтепер внутрішній "жовтий" COVID-сертифікат можна отримати вже після першого щеплення вакциною проти COVID-19. Він допоможе уникнути карантинних обмежень жовтого рівня.

Читайте такожВ Україні встановили нові карантинні норми: деталіТак званий "зелений" сертифікат буде видано після проходження повного курсу вакцинації проти COVID-19.

І внутрішні, і міжнародні COVID-сертифікати українці можуть використовувати за допомогою додатку "Дія". Однак функція поки недоступна для власників паспортів-"книжечок".

Коронавірус в Україні

В Україні добовий показник захворюваності зростає, він найбільший з середини травня. За минулу добу 14 вересня виявили 4 640 нових випадків COVID-19. Серед хворих 531 дитина та 95 медпрацівників. Також 1 858 пацієнтів одужали, а 93 - померли від ускладнень. До лікарень потрапили 1 609 людей з підозрою чи підтвердженим діагнозом.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Леся Лещенко