Питання щодо переведення всієї країни до "жовтої" зони карантину буде вирішуватись наступного тижня.

Комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій може оголосити по всій Україні "жовтий" рівень епідемічної небезпеки, однак рішення ухвалюватиметься не раніше початку наступного тижня.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ефірі ТСН.

"Уряд у понеділок вніс певні зміни до постанови про адаптивний карантин і вона може набрати чинності, відповідно до постанови Верховної Ради України, тільки через 7 днів після прийняття", - сказав Ляшко.

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За його словами, питання щодо переведення всієї країни до "жовтої" зони карантину буде вирішуватись не раніше понеділка-вівторка наступного тижня, оскільки тоді вже набирає чинності постанова, яку вчора уряд ухвалив.

"Після цього ми говоримо про те, що будуть далі відслідковуватись індикатори і області, які можуть потрапити до "помаранчевого" або "червоного" рівня епідемічної небезпеки, знову ж таки будуть визначатися за загальнонаціональними індикаторами і комісія національного рівня буде рекомендувати відносити той чи інший регіон до "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - сказав Ляшко.

Адаптивний карантин в Україні

Через епідемію коронавірусу в Україні запровадили адаптивний карантин. Країну поділили на "зелену", "жовту", "помаранчеву" й "червону" зони. Найслабші обмежувальні заходи в "зеленій" зоні, а найсуворіші – в "червоній". Поки вся українська держава - "зелена", однак останніми днями ходить інформація про перехід до "жовтої" зони.

13 вересня 2021 року Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанови №1236, якими встановлюються нові карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19. Зміни набирають чинності через 7 днів з моменту публікації.

Ухвалені зміни передбачають, що COVID-сертифікат матиме дві опції (так звані "жовтий" або "зелений") та міститиме інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 год) або одужання від COVID-19. Так званий "жовтий" сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а "зелений" - про повний курс.

Тепер у разі введення "жовтого" рівня епіднебезпеки навчальні заклади працюватимуть за умови наявності не менше як 80% працівників з "жовтими" чи "зеленими" COVID-сертифікатами.

Обмеження "жовтого" рівня епіднебезпеки не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) та щонайменше 80% організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть "жовтий" чи "зелений" COVID-сертифікат.

Автор: Олександр Топчій