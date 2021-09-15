За останню добу госпіталізовано 1609 українців з підтвердженими та підозрілими випадками.

В Україні за добу виявили 4640 нових випадків COVID-19. Серед хворих 531 дитина та 95 медпрацівників. Також 1858 пацієнтів одужали, а 93 - померли від ускладнень. До лікарень потрапили 1609 людей з підозрою чи підтвердженим діагнозом.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Добовий показник захворюваності зростає, він найбільший з середини травня. Днем раніше коронавірус виявили у 3332 осіб. За останню добу в Україні вперше з травня виявили понад 4600 нових заражень коронавірусом.

Найбільше нових випадків зафіксували у Києві (441), Одеській (361), Харківській (343), Львівській (294) та Дніпропетровській (273) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Читайте такожВ Україні 19% дорослого населення вакциновано проти COVID-19 принаймні однією дозою

Від початку пандемії в нас виявили 2 325 796 випадків COVID-19. З них 54 550 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 225 130 — одужали.

Як писав УНІАН, найближчим часом вся Україна перейде в "жовту зону" карантину, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 75 431 тест на коронавірус: методом ПЛР — 33 878, методом ІФА — 8562. Також зробили 32 991 експрес-тест на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 12,3 мільйона ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

141 796 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 14 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 67 614 людей, повністю імунізовані - 74 182 людини.

Протягом доби працювали 939 мобільних бригад, 2 929 пунктів щеплення та 326 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 028 879 людей, з них отримали одну дозу – 6 028 877 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 959 086 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 10 987 963 щеплення.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко