При цьому в НАН вважають, що пікова смертність від наслідків коронавірусу і зайнятість лікарень ще не пройдена.

В Україні минув пік захворюваності на COVID-19. На це вказує зниження кількості нових інфікувань.

Такі висновки зробили науковці Національної академії наук (НАН). Вони також спрогнозували захворюваність на наступні 2 тижні.

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Наголошується, що за останні 10 днів кількість позитивних ПЛР-тестів знизилися на 15%.

"Збільшення затримок в реєстрації нових випадків призвело до згладжування форми піку нових виявлень, але очікується початок зниження протягом тижня", – наголошується в прогнозі.

При цьому в НАН вважають, що пікова смертність від наслідків коронавірусу і зайнятість лікарень ще не пройдена. Зростання летальних випадків може продовжитися ще упродовж тижня.

Коронавірус в Україні: актуальна статистика

За минулу добу в Україні зафіксовано 23283 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Також за минулу добу госпіталізовано 5696 осіб, зафіксовано 816 летальних випадків.

За весь час пандемії в Україні захворіли на COVID-19 3130772 особи, одужали – 2553842, померли – 74206.

COVID-19 в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко