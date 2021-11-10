В Україні минув пік захворюваності на COVID-19. На це вказує зниження кількості нових інфікувань.
Такі висновки зробили науковці Національної академії наук (НАН). Вони також спрогнозували захворюваність на наступні 2 тижні.
Читайте такожУ НАН прогнозують, що кількість нових випадків коронавірусу може досягти 50 тисяч в день
Наголошується, що за останні 10 днів кількість позитивних ПЛР-тестів знизилися на 15%.
"Збільшення затримок в реєстрації нових випадків призвело до згладжування форми піку нових виявлень, але очікується початок зниження протягом тижня", – наголошується в прогнозі.
При цьому в НАН вважають, що пікова смертність від наслідків коронавірусу і зайнятість лікарень ще не пройдена. Зростання летальних випадків може продовжитися ще упродовж тижня.
Коронавірус в Україні: актуальна статистика
За минулу добу в Україні зафіксовано 23283 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Також за минулу добу госпіталізовано 5696 осіб, зафіксовано 816 летальних випадків.
За весь час пандемії в Україні захворіли на COVID-19 3130772 особи, одужали – 2553842, померли – 74206.