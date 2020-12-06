Всього з початку пандемії 1425 киян померли.

У Києві минулої доби коронавірус виявили у 1518 осіб, 15 - померли.

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Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

«Кількість виявлених хворих у Києві за минулу добу - 1518. Померли 15 людей», - повідомив Кличко. Він уточнив, що захворіли 813 жінок, 583 чоловіка, 122 дитини. До лікарень столиці госпіталізували 87 осіб, інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

За даними Кличка, найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі (285), Деснянському (237) та Подільському районі (185).

Всього з початку пандемії у столиці зафіксовано 79 809 випадків захворювання на COVID-19, 1425 киян померли.

Коронавірус: важливо знати кожному

Коронавірус в Україні - статистика 6 грудня

Станом на ранок 6 грудня в Україні зафіксовано 813 306 випадків коронавірусної інфекції. Протягом доби виявили 11 590 нових випадків. За добу госпіталізовано 1 127 людей. 167 хворих загинули від ускладнень, 6 048 – одужали.

Здійснено тестувань за добу – 42 096 (зокрема методом ПЛР – 33 308, методом ІФА – 8 788).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 813 306 осіб;

одужало – 418 581 особа;

летальних випадків – 13 588;

проведено ПЛР-тестувань – 4 780 080.

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Автор: УНІАН