Він стоїть на Старосінній площі, біля кінцевої зупинки трамваїв.

В Одесі з'явився трамвай, в якому роблять щеплення від COVID-19.

Про це журналістам повідомили в прес-службі мерії.

Як зазначається, трамвай почав працювати з 11 листопада, неподалік залізничного вокзалу.

"Відтепер щеплення від COVID-19 можна зробити в спеціальному вакцинальному трамваї. Для цього виділено один з нових трамваїв одеського виробництва – "Одіссей". Він стоїть на Старосінній площі, біля кінцевої зупинки трамваїв та автостанції", - розповіли в прес-службі.

Вакцинація проводиться щодня з 9:00 до 17:00. З собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон.

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У мерії стверджують, що щеплення роблять медпрацівники з дотриманням усіх санітарно-гігієнічних вимог. Зараз у трамваї є вакцини Comirnaty / Pfizer, AstraZeneca і CoronaVac, очікується поставка препарату Moderna.

За даними Державної установи "Одеський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України", за останню добу в одеському регіоні виявлено 1 тис. 816 нових випадків COVID-19, з них 793 – в Одесі. Всього з початку пандемії в регіоні, за офіційними даними, захворіли 213 тис. 206 людей.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Лариса Козова