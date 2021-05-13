Науковці оцінять стан популяційного імунітету населення до COVID-19 та доступ до тестування, визначать найуразливіші групи інфікування, частку безсимптомних випадків серед дорослого населення, а також можливі фактори ризику.

Міністерство охорони здоров’я спільно з соціологами проведе серію епідеміологічних досліджень щодо поширення в Україні різних штамів коронавірусу та наявності в українців антитіл до них.

Читайте такожВ Україні рівень смертності від COVID-19 у 2020 році втричі перевищував офіційні даніЯк передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова під час онлайн-брифінгу.

«Щодо ефективніших досліджень для глибшого розуміння захворюваності: МОЗ та Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка за участю Центру громадського здоров’я МОЗ розпочнуть серію епідеміологічних досліджень щодо штамів та антитіл до коронавірусу SARS-CoV-2. Науковці інституту оцінять стан популяційного імунітету населення та доступ до тестування, визначать найуразливіші групи інфікування, частку безсимптомних випадків серед дорослого населення, а також можливі фактори ризику», - сказала Шаталова.

За її словами, дослідження планується провести в два етапи: польовий та аналітичний.

Польовий етап передбачатиме формування мобільних бригад. До складу кожної бригади входитимуть соціологічні працівники та медики, які за згодою респондентів проводитимуть опитування і братимуть зразки крові для тестів на наявність антитіл для тестування в лабораторіях. Планується охопити близько 9 тис. дорослих українців, які мешкають в усіх регіонах України в населених пунктах з різною кількістю мешканців та мають різний вік та стать.

Аналітичний етап передбачатиме обробку заповнених анкет, формування реальних статистичних результатів, репрезентативних для всієї території України. Обидва етапи фахівці планують завершити протягом літа.

«Таким чином, ми зможемо побачити ціліснішу картину, залучивши інформацію про тих людей, які хворіли безсимптомно або з різних причин не зверталися до лікаря за допомогою», - резюмувала Шаталова.

Коронавірус в Україні: свіжі дані

Минулої доби в Україні було виявлено 6 тис. 813 нових випадків COVID-19, зокрема захворіли 289 дітей та 160 медпрацівників.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 2 млн 135 тис. 886 осіб, одужали – 1 млн 816 тис. 643 особи, померли – 47 тис. 333, проведено ПЛР-тестувань – 9 млн 756 тис. 402.

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Автор: Костянтин Гончаров