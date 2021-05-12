Сьогодні щеплення повинні отримувати люди старше 65 років з пріоритетом для людей найбільш похилого віку і з хронічними захворюваннями.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пригрозив відповідальністю за вакцинацію людей від COVID-19 позачергово.

Про це Ляшко заявив в інтерв'ю "Сьогодні".

За його словами фото в соцмережах, де молодь демонструє щеплення, зроблені в обхід черг, з'являються в основному з Києва. За фактом таких дій проводитимуть службові перевірки.

"Ці факти, коли хтось вакцинувався позачергово, а люди, які були записані і не отримали вакцину - будуть розглянуті і будуть проводитися службові перевірки. За інформацією, яку нам надали в КМДА, таких людей було десь 90 в Києві", - сказав Ляшко.

Він підкреслив, що сьогодні щеплення мають отримувати люди старше 65 років із пріоритетом для людей найбільш похилого віку і з хронічними захворюваннями.

"Минулого тижня я без попередження проїхав по кабінетах щеплень в Одеській області. Я був в районних центрах, бачив списки, був безпосередньо на щеплення, дивився як відбирають на вакцинацію. У всіх чітко визначені терміни, чітко відбувається прозвон. Я особисто не бачив в пунктах щеплень людей молодше 65", - зазначив Ляшко.

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При цьому він додав, що серед людей молодшого віку виключення становлять професійні групи - медпрацівники, Державна служба надзвичайних ситуацій, прикордонна служба та ін. "Тому загальна статистика по охопленню людей молодше 65 років перегукується зі статистикою по професійних групах", - сказав Ляшко.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові, вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech та вакциною Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech, яка отримана в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Крім того, у межах COVAX 23 квітня в Україну прибуло понад 367 тис. 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї.

У п'ятницю, 7 травня, заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив на брифінгу, що відсутність декларації з сімейним лікарем не є підставою для відмови у проведенні щеплення від COVID-19. У разі відмови у щепленні через відсутність декларації Ляшко закликав українців телефонувати на гарячу лінію НСЗУ або до контакт-центру МОЗ.

Утім, попри оголошення влади деяких столичних районів про доступність запису в чергу на вакцинацію від COVID-19 для всіх охочих, виявилося, що громадянам можуть відмовити у шансі на отримання щеплення за відсутності підписаної декларації з лікарем. Так, кореспондент УНІАН зателефонував для запису на вакцинацію в Оболонському районі Києва, однак жінка, яка не побажала представитися, заявила телефоном, що це неможливо, адже спочатку треба укласти декларацію з лікарем.

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Автор: Олександр Топчій