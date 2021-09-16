Якщо мати дитини скористається послугою конфіденційних пологів, то вона вважатиметься невідомою, а державна реєстрація народження дитини здійснюватиметься за рішенням органу опіки та піклування.

Депутати пропонують дозволити в Україні "конфіденційні пологи" для запобігання матерям вбивства своїх новонароджених дітей.

Відповідний проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо профілактики та протидії інфантициду (№6053) розміщено на сайті парламенту.

Авторами документу є народні депутати від "Слуги народу" Сергій Швець, Тетяна Циба, Володимир Крейденко, Сергій Гривко та Галина Третьякова, яка очолює Комітет ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що у засобах масової інформації "нерідко можна почути повідомлення про знаходження трупу новонародженої дитини на смітнику, в підвалі будинку чи гуртожитку".

Читайте такожОчільник МОЗ дав пораду антивакцинаторам"Що особливо викликає занепокоєння, так це те, що знайдені мертві діти часто є жертвами вбивства, вчиненого їхніми власними матерями. Такий вид вбивства у зарубіжній літературі називається infanticide (вбивство новонародженої дитини - в перекладі з англійської), "інфантицид" є крайньою формою прояву девіантної материнської поведінки", - йдеться у записці.

Згідно з пояснювальною запискою, вчинення таких злочинів характерне для жінок з низьким рівнем матеріального достатку; тих, хто не має власного або постійного житла; серед неповнолітніх і осіб, які мають кримінальне минуле; серед випускниць сирітських установ.

Зауважується, що законопроектом, "враховуючи найкращі практики різних країн світу, пропонуються так звані "анонімні пологи" та надання "Пакунків малюка" виключно у натуральній формі в родильному домі".

Законопроектом встановлюється, що інфантицид (дітовбивство) - умисне позбавлення життя дитини. Також визначається, що конфіденційні пологи - це пологи, за яких вагітна жінка розкриває свою особу лише у формі, передбаченій законом "Основи законодавства України про охорону здоров'я".

Так, при зверненні з вагітністю та пологами до закладу охорони здоров'я або фізичної особи - підприємця, вагітна жінка, яка бажає скористатися послугою конфіденційних пологів, повинна звернутися з усною заявою до керівника закладу охорони здоров'я. За умови погодження послуги конфіденційних пологів вагітна жінка зобов'язана передати керівнику закладу охорони здоров'я свої ідентифікаційні дані, які опечатуються та передаються до архіву.

Особиста інформація про особу, яка при народжені дитини скористалася послугою конфіденційних пологів, може бути розголошена виключно її біологічній дитині, за письмовою заявою після досягнення останньою цивільної дієздатності.

Водночас у Сімейному кодексі України пропонується визначити, що права та обов'язки батьків припиняються у разі конфіденційних пологів.

Якщо мати дитини скористалася послугою конфіденційних пологів, то в такому разі мати вважається невідомою, а державна реєстрація народження дитини проводиться за рішенням органу опіки та піклування, яким визначається прізвище, власне ім'я, по батькові дитини і відомості про батьків.

Крім того, пропонується вилучити з Кодексу, зокрема, положення, згідно з якими усиновлена дитина має право на таємницю, в тому числі, і від неї самої, факту її усиновлення, а також щодо того, що особа, яка була усиновлена, має право після досягнення нею 14 років на одержання інформації щодо свого усиновлення. Натомість встановлюється, що особа, яка була усиновлена, має право після досягнення нею цивільної дієздатності на одержання інформації щодо свого усиновлення.

Крім того, у законі "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" законопроектом, зокрема, встановлюється, що одноразова натуральна допомога "Пакунок малюка" є безповоротною адресною соціальною допомогою, яка комплектується згідно з переліком дитячих товарів, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту, та не підлягає монетизації або іншому виду компенсаційних виплат. Водночас пропонується передбачити, що "Пакунок малюка" може отримати виключно громадянин України.

Раніше повідомлялося, що у Калуші багатодітна мати підкинула новонародженого сина сусідам. Немовля померло від переохолодження.

А у Харкові біля лікарні знайшли останки немовляти, яке пролежало там кілька місяців.

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Автор: Таня Поляковська