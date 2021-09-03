Жінка виховує ще трьох дітей - з них двоє неповнолітні.

В Івано-Франківській області винесли вирок багатодітній матері, з вини якої загинув її новонароджений син.

Про це повідомляє Kurs.

За даними видання, 29 березня цього року мешканка Калуша самостійно народила дитину вдома і перерізала пуповину. На світанку наступного дня вона підкинула свого загорнутого в простирадло сина сусідам.

Однак сусідка помітила дитину тільки о 9:30, відразу викликавши поліцію і швидку допомогу. Попри госпіталізацію в Калуську райлікарню, врятувати немовля не вдалося — воно померло від переохолодження.

Підсудна визнала свою провину. Вона пояснює свій вчинок страхом перед чоловіком і свекрухою, тому що у неї вже є троє дітей.

Жінка, мовляв, і подумати не могла, що її новонароджений син помре - вона сподівалася, що сусідка раніше побачить дитину і допоможе йому.

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Вона просила суддю врахувати, що у неї на утриманні є ще троє дітей, зокрема двоє неповнолітніх.

Калуський суд визнав її винною за ч. 3 ст. 135 (залишенні в небезпеці зі смертельним результатом) КК України та засудив її до 3 років позбавлення волі. Але згідно зі ст. 75 ККУ жінку звільнили від цього покарання і засудили до 2 років випробувального терміну.

Нагадаємо, кілька місяців тому в Харківській області в реанімації померла тримісячна дитина — можливою причиною смерті медики назвали отруєння дитячою сумішшю.

Автор: Станислав Кожемякин