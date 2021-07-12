За добу не було жодного нового зараження в Івано-Франківській, Закарпатській та Чернігівській областях.

В Україні за минулу добу виявили 174 випадки COVID-19 - серед хворих 16 дітей та один медпрацівник. Також 236 пацієнтів одужали та 7 померли. Госпіталізували 266 людей.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

За добу не було жодного нового зараження в Івано-Франківській, Закарпатській та Чернігівській областях.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (63), Дніпропетровській (24) та Київській (13) областях.

З початку пандемії в нас зафіксували 2 241 217 випадків зараження коронавірусом. З них 52 604 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 177 529 — одужали.

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Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 16 685 тестувань на коронавірус: методом ПЛР — 9 606, методом ІФА — 1 714. Також зробили 5 365 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 11 мільйонів ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

26 356 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 11 липня 2021 року. Одну дозу отримали 13 390 людей, повністю імунізовані - 12 966 людей.

Протягом доби працювали 108 мобільних бригад, 182 пункти щеплення і 140 центрів вакцинації.

Станом на 11 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 792 306 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 311 692 людини, з них отримали 1 дозу – 2 311 690 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 177 642 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 489 332 щеплення.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко