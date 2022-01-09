У одному регіоні нашої країни перевищена динаміка рівня госпіталізацій.

В Україні станом на 9 січня Херсонська область потрапила у "помаранчеву" зону карантину, запровадженого для боротьби з коронавірусом COVID-19.

Про це свідчать індикатори визначення рівнів епідемічної небезпеки на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, у Херсонській області перевищена динаміка рівня госпіталізацій і становить 78,6%, що відповідає показнику "помаранчевої" зони.

Решта областей перебувають у "жовтій" зоні епіднебезпеки.

Читайте такожВ Україні дозволили бустерну дозу від COVID-19 всім охочим повнолітнімВ Україні станом на 3 січня всі області знаходилися у "жовтій" карантинній зоні.

Нагадаємо, в Україні 8 січня виявлено 2 тис. 810 нових підтверджених випадків COVID-19, госпіталізували 840 осіб, померли – 75.

Пандемія коронавірусу розпочалася у березні 2020 року. В Україні у тому ж місяці розпочався карантин. Зараз в Україні є чотири карантинні зони – "червона", "помаранчева", "жовта" і "зелена".

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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