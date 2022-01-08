Зокрема ідеться про вакцину AztraZeneca.

На сьогодні в Україні загалом утилізують майже 600 тисяч доз вакцин від коронавірусу. Ці дози з різних причин не придатні для використання.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, пише РБК-Україна.

Як наголосили у відомстві, в 2021 році Україна безоплатно отримала понад 3,6 млн доз вакцин проти COVID-19 в якості гуманітарної допомоги з інших країн, а також понад 7,4 млн доз в рамках глобального механізму COVAX.

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"Станом на 05.01.2022 р. 561 729 доз вакцини AztraZeneca (з вичерпаним терміном придатності), отриманої на безоплатній основі в якості гуманітарної допомоги від інших держав, зібрані на регіональних складах і будуть передані спеціалізованій організації з її утилізації", - йдеться у відповіді МОЗ.

Крім того, в червні стало відомо про можливе порушення холодового ланцюга зберігання при транспортуванні понад 30 000 доз вакцини Pfizer, яка була закуплена за кошти державного бюджету. За результатами службового розслідування ця партія була визнана непридатною для використання.

Нагадаємо, як писав УНІАН, в Україні утилізують понад 400 тисяч доз вакцини AstraZeneca, термін придатності якої збіг у кінці жовтня. Першим етапом утилізації йде рішення про припинення її використання, а вже після цього проводять перерахунок на рівні кожного пункту щеплення.

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