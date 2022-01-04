Так, згідно зі змінами, вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech тепер можна поєднувати з векторними та мРНК-вакцинами. А після Moderna або Pfizer тепер можна застосовувати вакцину AstraZeneca.

В Україні змінили схеми використання різних вакцин для основного курсу щеплень від COVID-19.

Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Так, згідно зі змінами, вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech тепер можна поєднувати з векторними (AstraZeneca) та мРНК-вакцинами (Moderna або Comirnaty від Pfizer-BioNTech). Крім того, після Moderna або Pfizer тепер можна застосовувати вакцину AstraZeneca.

Згідно з наказом МОЗ, можливі наступні схеми використання різних вакцин:

перша доза інактивованої вакцини (CoronaVac/Sinovac) + друга векторної (AstraZeneca) або мРНК (Pfizer, Moderna);

перша доза векторної вакцини (AstraZeneca) + друга мРНК-вакцини (Pfizer, Moderna);

перша доза мРНК-вакцини (Pfizer, Moderna) + друга доза векторної вакцини (AstraZeneca).

Інтервал між введеннями для всіх схем – 28 днів.

Такі самі схеми можна застосовувати також для додаткової чи бустерної дози.

Також Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики рекомендує жінкам, які отримали першу дозу вакцини CoronaVac/Sinovac, а потім завагітніли, використати для другої дози вакцину на іншій платформі. Перевагу слід надавати мРНК-вакцинам Pfizer або Moderna. Мінімальний інтервал між дозами - 28 днів.

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Як повідомляв УНІАН, МОЗ дозволило бустерну дозу вакцини проти коронавірусної хвороби не лише для медичних працівників, але й для людей віком від 60 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися.

Отримати бустерну дозу люди віком 60+ можуть через 6 місяців з дати другого щеплення від COVID-19, оптимально в період від 6 до 9 місяців. Перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина.

Нагадаємо, що записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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