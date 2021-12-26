Вакцину від коронавірусу планують виробляти на території України. Першу лінію мають намір запустити вже у 2022 році.
Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я ігор Кузін в Telegram-каналі.
Відзначається, що мова йде про китайський препарат CoronaVac. Старт його виробництво запланований на лютий.
За словами Кузіна, вже дві наукові команди працюють над українською вакциною - академіка Сибірного та команда професора Комісаренка.
Читайте також"Вціліти нереально": Комаровський назвавши головні відмінності штамів "Дельта" і "Омікрон"Крім того, він вказав, що також є ряд ініціатив з боку приватного сектора з розробки вакцини.
Як повідомляв УНІАН, кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого.
З 14 грудня в Україні люди з певними медичними показаннями можуть отримати додаткову, третю дозу вакцини від коронавірусу.
Крім того, з 24 грудня медики і співробітники будинків інтернатного типу можуть отримати ревакцинальну дозу вакцини проти COVID-19.
З початку кампанії з вакцинації в Україні повністю імунізовано проти COVID-19 понад 13,3 млн осіб, отримали додаткову дозу – 1 тис. 811 осіб, ревакцинальну – 367.