Йдеться про виробництво препарату CoronaVac.

Вакцину від коронавірусу планують виробляти на території України. Першу лінію мають намір запустити вже у 2022 році.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я ігор Кузін в Telegram-каналі.

Відзначається, що мова йде про китайський препарат CoronaVac. Старт його виробництво запланований на лютий.

За словами Кузіна, вже дві наукові команди працюють над українською вакциною - академіка Сибірного та команда професора Комісаренка.

Читайте також"Вціліти нереально": Комаровський назвавши головні відмінності штамів "Дельта" і "Омікрон"Крім того, він вказав, що також є ряд ініціатив з боку приватного сектора з розробки вакцини.

Як повідомляв УНІАН, кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого.

З 14 грудня в Україні люди з певними медичними показаннями можуть отримати додаткову, третю дозу вакцини від коронавірусу.

Крім того, з 24 грудня медики і співробітники будинків інтернатного типу можуть отримати ревакцинальну дозу вакцини проти COVID-19.

З початку кампанії з вакцинації в Україні повністю імунізовано проти COVID-19 понад 13,3 млн осіб, отримали додаткову дозу – 1 тис. 811 осіб, ревакцинальну – 367.

Вас також можуть зацікавити новини: