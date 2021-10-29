За словами інфекцініста Булавінової, у Великобританії кожний п'ятий важкий пацієнт, який потрапляв до лікарні з COVID-19 - це були вагітні.

В Україні з початку пандемії коронавірусу померло 70 вагітних жінок.

Про це в ефірі "Право на владу" на 1+1 повідомила лікар-інфекціоніст, експерт ЮНІСЕФ Катерина Булавінова.

"У мене прохання до усіх акушер-гінекологів: зайняти нарешті чітку лікарську позицію і вмовляти кожну вагітну робити щеплення на будь-якому терміні вакциною Pfizer", - наголосила інфекціоніст.

За словами Булавінової, у Великобританії кожний п'ятий важкий пацієнт, який потрапляв до лікарні з COVID-19 - це були вагітні.

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Експерт ЮНІСЕФ зазначила, що за інформацією директора Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини В'ячеслава Камінського, наразі у закладі перебуває 46 вагітних, які не вакциновані, повідомляє ТСН.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Ірина Погоріла