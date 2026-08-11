Співбесіда о другій ночі стала нормою: як штучний інтелект змінює пошук роботи

Значна частина кандидатів тепер проходить співбесіди пізно ввечері й навіть глибокої ночі.

Зростання використання штучного інтелекту на співбесідах змінило не тільки процес найму, але й час його проведення: значний відсоток кандидатів тепер проходить співбесіди з ШІ-рекрутерами пізно ввечері та навіть глибокої ночі.

ШІ-платформа для найму Ribbon AI повідомила Business Insider, що близько 25% усіх співбесід через її сервіс відбуваються з 22:00 до 02:00 за місцевим часом. Дані базуються на аналізі понад 500 компаній. При цьому серед компаній з виробничого сектору цей показник сягає 35%.

За словами керівника Ribbon Аршама Гахрамані, це пов’язано з тим, що у частини претендентів вдень просто немає можливості спокійно поговорити з рекрутером. Як правило, це працюючі батьки, працівники заводів, ресторанів та інші люди з нестандартним графіком.

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ШІ-співбесіди дозволяють усунути це обмеження: кандидат може пройти співбесіду тоді, коли йому зручно – навіть пізно вночі. У Ribbon вважають, що такий підхід здатний зробити ринок праці доступнішим для людей, які раніше могли взагалі не доходити до співбесіди.

Ribbon також заявляє, що її ШІ-рекрутер допомагає покращити результати найму. У найбільших клієнтів компанії рівень утримання співробітників через 6 місяців після працевлаштування зріс на 10–30%.

Ціна зручності – співбесіда без співрозмовника

Типове ШІ-інтерв’ю оцінюється за критеріями, які варіюються залежно від вакансії. Система зіставляє відповіді кандидата з критеріями роботодавця і здатна оцінювати навіть такі суб’єктивні параметри, як "ентузіазм". У підсумку рекрутер отримує готову оцінку та запис співбесіди, який може взагалі не переглядати.

Спеціаліст з комунікацій Тім Міллард шукав роботу вже шість місяців, коли отримав лист із запрошенням на співбесіду на посаду в медіа-відділі. Замість людини його зустріла камера: питання з’являлося на екрані, на підготовку давали близько 30 секунд, на відповідь – дві хвилини. Через два місяці йому надійшла автоматична відмова.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Greenhouse, понад 60% претендентів уже стикалися зі співбесідами з ШІ. При цьому 52% американських кандидатів заявили, що відмовлялися від процесу найму, якщо вимагалася співбесіда з ШІ. Ще 38% заявили, що відчували упереджене ставлення під час співбесід через свій вік.

Дослідження Стенфорда 2025 року також показало, що генеративні моделі ШІ можуть відтворювати стереотипні уявлення про працівників, зокрема про жінок похилого віку та молодих співробітників.

Незважаючи на побоювання, експерти вважають, що повністю повернутися до традиційних співбесід вже не вдасться. ШІ поступово стає частиною рекрутингу, а можливість пройти співбесіду в будь-який час може виявитися однією з його головних переваг для претендентів.

Нове дослідження показало, що офісні працівники, по суті, перетворюються на "нянь" для штучного інтелекту. Працівники витрачають до 6 годин на тиждень на нагляд за ШІ, що викликає втому та роздратування.

УНІАН повідомляв, що компанії повторно наймають колишніх співробітників, оскільки ШІ не виправдовує очікувань. Ці дані підтверджує й звіт MIT, який показує, що 95% компаній, які вклали кошти в ШІ, не отримали фінансової вигоди від своїх інвестицій.

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