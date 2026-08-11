Не камера і не батарея: експерт назвав головні характеристики хорошого смартфона

Хороша камера та автономність мають значення, але комфорт користування часто визначають зовсім інші деталі.

При виборі нового смартфона покупці найчастіше звертають увагу на камеру, екран і ємність акумулятора. Проте, на думку оглядача Android Police, сьогодні ці параметри вже не завжди визначають якість. Сучасні пристрої пропонують хороші фотоможливості та час роботи від батареї, тому набагато важливіше звертати увагу на інші деталі.

На тлі зростання цін на смартфони у 2026 році це стає особливо актуальним. Покупці платять за нові моделі дедалі більше, а отже, важливо розуміти, які особливості справді впливають на повсякденний досвід користування, йдеться в матеріалі.

1. Якість збірки та захист

Один із головних факторів – матеріали корпусу та якість його виготовлення. Навіть при використанні однакового поєднання скла та металу смартфони можуть сильно відрізнятися за відчуттями в руці.

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Фахівець радить звертати увагу на те, наскільки корпус слизький, чи залишаються на ньому відбитки пальців і наскільки зручно користуватися ним без чохла. Важливу роль відіграє й матеріал рами: титан міцніший, але алюміній часто краще відводить тепло під час тривалих навантажень.

Не менш важливим є захист від води та пилу. Більшість сучасних флагманів мають сертифікацію IP68, а деякі моделі пропонують навіть IP69. Однак під час купівлі складаного смартфона цей параметр варто перевіряти особливо уважно.

2. Якість динаміків

Хороші динаміки можуть виявитися набагато важливішими, ніж здається на перший погляд. Смартфон регулярно використовується для перегляду YouTube та Netflix, прослуховування музики та інших завдань без навушників.

Тому навіть флагман за 1000 доларів може розчарувати слабким або неякісним звуком. Тому під час вибору пристрою варто оцінювати не тільки саму гучність, а й якість звучання вбудованих динаміків.

3. Якісний вібромотор

Тактильна віддача вкрай рідко потрапляє до списку головних характеристик смартфона, але користувач стикається з нею практично щодня – під час набору тексту, отримання сповіщень та навігації по інтерфейсу.

Хороший вібромотор забезпечує точний і приємний відгук, тоді як дешева вібрація здатна зіпсувати враження навіть від преміального флагмана. Тому перед покупкою телефон бажано потримати в руках і самостійно перевірити роботу вібрації.

4. Корисні додаткові функції

Деякі функції практично не згадуються в рекламних матеріалах, але здатні помітно спростити життя власнику смартфона. Наприклад, ІЧ-порт дозволяє перетворити ваш смартфон на універсальний пульт для телевізора, кондиціонера та іншої техніки.

Для складних моделей особливо важлива підтримка стилуса. Вона дозволяє ефективніше використовувати збільшений екран і перетворює розкладачку не просто на пристрій з великим дисплеєм, а на більш універсальний робочий інструмент.

5. Якість мікрофонів

Нарешті, важливу роль відіграє якість мікрофонів, що особливо помітно під час голосових і відеодзвінків, запису відео та голосових повідомлень.

Навіть найтоповіша камера не зможе повністю розкрити свій потенціал, якщо смартфон погано записує звук. Тому якість мікрофонів також варто враховувати під час вибору нового пристрою.

Дрібниці можуть перетворити хороший смартфон на чудовий

Камера, автономність та якість екрана, як і раніше, мають велике значення, проте оцінювати смартфон лише за цими параметрами вже недостатньо.

Наприклад, Pixel може запропонувати найшвидші оновлення Android і якісні динаміки, зате у нього немає ІЧ-порту. Samsung випускає одні з найбільш універсальних Android-смартфонів, але навіть найдорожчі моделі перевантажені попередньо встановленими додатками.

Жодна з цих речей сама по собі не є вирішальним фактором для відмови від покупки, але саме сукупність дрібних деталей визначає, наскільки комфортним виявиться смартфон у повсякденному житті.

Раніше журналісти назвали 6 функцій Samsung, яких немає в жодному іншому Android-смартфоні. Деякі з них настільки корисні, що після звикання до них перехід на інший телефон може здатися кроком назад.

УНІАН розповідав про смартфон за 200 доларів, якого більшості користувачів вистачить з головою. Модель забезпечує тривалий час автономної роботи, підтримку бездротової зарядки та рідкісні для бюджетного класу функції.

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