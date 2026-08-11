Трамп підписав указ про скорочення обов’язкових щеплень для дітей: лікарі обурені рішенням

Цей указ сприяє досягненню давньої мети міністра охорони здоров’я США, який виступає проти вакцинації.

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який передбачає скорочення кількості щеплень для дітей шляхом обмеження календаря вакцинації 11 щепленнями. За його словами, це забезпечить американським дітям захист "золотого стандарту" та приведе політику країни у відповідність до практики інших країн, які рекомендують меншу кількість щеплень, пише Reuters.

"Відтепер моя адміністрація визнає рекомендації щодо дитячої вакцинації, що відповідають "золотому стандарту", які передбачають лише 11 основних щеплень від найсерйозніших і найнебезпечніших захворювань, а також щеплення MMR (комбінована вакцина проти кору, епідемічного паротиту та краснухи – УНІАН), яку, як ми сподіваємося, розділять на окремі щеплення", – сказав Трамп.

В агентстві наголосили, що цей указ сприяє досягненню давньої мети міністра охорони здоров’я США Роберта Ф. Кеннеді-молодшого, який виступає проти вакцинації та просуває ідею зв’язку між вакцинами й аутизмом, яку вчені неодноразово спростовували. У січні Кеннеді скоротив графік вакцинації в США, виключивши щеплення від шести з 17 захворювань, однак цей крок було призупинено рішенням федерального суду.

Відео дня

"Є певні групи, у яких практично немає проблем з аутизмом. Це групи, які не надто захоплюються світом вакцин, тож тут щось не так", – додав Трамп.

Трамп і Кеннеді заявили, що, згідно з цим указом, американські діти отримуватимуть набагато менше щеплень, ніж 72, рекомендовані за попередньою схемою. Однак експерти з вакцин стверджують, що ця цифра завищена, оскільки в ній комбіновані вакцини, такі як MMR, враховуються як кілька окремих щеплень, а також передбачається щорічне введення вакцин проти грипу та COVID-19.

Реакція лікарів

В агентстві зазначили, що лікарі не згодні з рішенням президента США. Вони заявили, що жодні нові наукові дані не виправдовують таких змін і що календар вакцинації США відображає десятиліття наукових даних та специфічні потреби американців у сфері охорони здоров’я.

За словами лікарів, скорочення кількості рекомендованих щеплень призведе до того, що дедалі більше дітей будуть піддані ризику захворювань, які можна запобігти.

Медичні асоціації, експерти у сфері громадського здоров’я та виробники вакцин також розкритикували цей указ.

"Головним наслідком стане розгубленість серед батьків", – сказав журналістам доктор Аарон Мілстоун із Комітету з інфекційних захворювань Американської академії педіатрії.

Представники фармацевтичної компанії Merck заявили, що не існує опублікованих наукових даних, які б підтверджували будь-яку користь від поділу вакцини MMR на три частини, і що використання окремих компонентів збільшує кількість ін’єкцій та може призвести до затримки або пропуску щеплень.

Доктор Елізабет Мак, лікар-педіатр відділення інтенсивної терапії з Чарльстона, Південна Кароліна, зазначила, що в США немає ліцензованих монокомпонентних вакцин проти кору, паротиту чи краснухи, що робить цю рекомендацію в її нинішньому вигляді нездійсненною.

Вчені спростували зв’язок дитячих щеплень з аутизмом

Раніше в Данії провели дослідження, яке спростувало твердження про те, що алюміній у дитячих вакцинах становить небезпеку для здоров’я. Загалом вчені проаналізували медичні картки понад одного мільйона дітей за 24 роки.

За словами вчених, дослідження не виявило жодного зв’язку між алюмінієм та будь-яким із 50 досліджених хронічних захворювань, включаючи 36 аутоімунних захворювань, дев'ять станів, пов'язаних з алергією або астмою, та п'ять порушень нейророзвитку.

Вас також можуть зацікавити такі новини: