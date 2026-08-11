Тайванці вкладають великі гроші у Польщу: під Вроцлавом може вирости ціле 'місто'

Технопарк у підсумку має займати площу 280 гектарів.

Тайвань побудує в Польщі технологічний парк. Іноземні інвестори вимагають від уряду та місцевої влади поступок і спрощень, що стосуються початку будівництва та подальшої експлуатації заводу, пише Gazeta Wroclawska.

"Тайванська сторона висунула вимоги щодо придбання земельної ділянки, програми грантів, а також механізмів найму тимчасових працівників. Вже підготовлено нормативні акти, які забезпечать прискорену процедуру легалізації перебування для інженерів та фахівців зі Сходу. Ці питання виникають і в рамках інших іноземних інвестиційних проєктів", – розповів заступник міністра розвитку та технологій Міхал Ярош.

Наразі Польща та Тайвань готують меморандум про взаєморозуміння (MOU), у якому будуть визначені умови співпраці.

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"У середині листопада TEEMA оприлюднить офіційну інформацію щодо фінансування інвестицій у технологічний парк. Тайванці розраховують, що від підписання документа до запуску інвестиційного проєкту мине 20–24 місяці", – додав Ярош.

У Мекніні під Вроцлавом побудують технологічне місто з сучасними заводами, дослідницькими центрами, школами та поліклініками, що забезпечить до 40 тисяч робочих місць.

Раніше УНІАН повідомляв, що шукати роботу в Польщі тепер складніше.

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