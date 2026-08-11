Україна припинила повідомляти, скільки ракет Росія запускає під час атак, - Bloomberg

Зокрема, це захід безпеки у відповідь на російські удари.

Повітряні сили Збройних сил України змінили формат щоденних зведень і припинили оприлюднювати дані про кількість ракет, які Росія випускає під час повітряних атак. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами джерела видання, війська протиповітряної оборони змінили формат звітності як захід безпеки у відповідь на російські удари.

Зокрема, вранці Повітряні сили заявили, що 98 зі 120 російських безпілотників були збиті протягом ночі, проте не надали дані про кількість випущених ракет.

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"Це сталося через кілька днів після того, як вони припинили повідомляти про перехоплення балістичних ракет після атаки минулого тижня, під час якої Україна не змогла збити жоден з 28 снарядів", - йдеться у матеріалі.

Водночас Сергій (Флеш) Бескрестнов, фахівець із радіотехнологій та радник президента України зазначив, що рішення не публікувати інформацію про кількість ракет викликає двоякі думки.

"Я поки що не знаю, чи це правдива новина, чи ні. Але це нагадує ідею прибрати курси валют з обмінників. У мене двояка думка", - зауважив він.

З одного боку, як вважає Флеш, простим людям ця інформація не потрібна, натомість ця інформація допомагає ворогу зрозуміти, як у нас справи з ракетами.

"Ця інформація допомагає ботам ворога формувати зраду. З іншого боку, ворог і так знає, що і куди долетіло та влучило. А ось публічна комунікація показує всьому світу наші проблеми. І показує населенню, що це не провина ЗСУ, а просто дефіцит ресурсів", - зазначив радник президента.

Україна намагається отримати більше ракет-перехоплювачів від союзників

Як повідомляв УНІАН, українським силам не вдалося збити жодної російської ракети в ніч на 5 серпня, під час чергової масованої атаки Росії на Україну.

За словами президента України Володимира Зеленського, це стало наслідком різкого скорочення поставок протиракетних систем від партнерів, зокрема США.

Зеленський також закликав союзників України ввести додаткові санкції проти Росії, оскільки, за його словами, "значна частка" компонентів, які Москва отримує за кордоном для виробництва своїх балістичних ракет, не перебувала під санкціями.

Згодом Зеленський сказав, що Україна та Сполучені Штати Америки домовилися про щомісячну поставку ракет до Patriot. Але, за його словами, поставок недостатньо, і у цьому році вони менші, ніж були раніше.

Крім того, він підкреслив, що зараз Україна постійно намагається домовитися з Європою щодо поставок перехоплювачів. Зокрема з Польщею та Німеччиною, які мають відповідні ракети, та з країнами Скандинавії.

Також Зеленський заявив, що у перший рік війни просив тодішнього президента США Джо Байдена надати Україні ліцензії на Patriot. Він наголосив, що якби ми їх отримали тоді, то вже виробляли Patriot для всіх, включно з Європою, натомість зараз займаємося документами, "а на нас не летять паперові, а реальні ракети, які вбивають людей".

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