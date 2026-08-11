Правоохоронці повідомили про підозру 76 керівникам ТЦК, - Нацполіція

Також перевіряється 2,5 тисячі фактів можливого незаконного бронювання.

В Україні повідомили про підозру 76 керівникам ТЦК різного рівня. Про це в коментарі "Укрінформ" повідомив т.в.о. голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе.

Він додав, що правоохоронці також перевіряють ухвалення рішень військово-лікарськими комісіями. В результаті цих дій перевіряються обставини можливого незаконного бронювання майже 2,5 тис. військовозобов’язаних. Крім того, наразі вже скасовано 6,5 тис. незаконних рішень ВЛК.

"Для мене принципово, щоб закон однаково діяв і для військовозобов’язаного, і для посадовця, який відповідає за мобілізацію або ухвалює рішення у складі ВЛК… Але так само важливо, щоб відповідальність завжди була індивідуальною і ґрунтувалася на доказах. Ми не можемо допустити, щоб викриття конкретних зловживань перетворювалося на кампанію проти всіх працівників ТЦК чи на автоматичне скасування законних висновків щодо людей, які справді мають тяжкі захворювання або поранення", - сказав Цуцкірідзе.

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Він також додав, що з початку повномасштабної війни правоохоронці розслідували 428 кримінальних проваджень, які повʼязані з допомогою в ухиленні від служби, оформлення фіктивних медичних висновків та організації виїзду за кордон. 105 із них, за його словами, вже направлено до суду, в інших досудове розслідування триває.

"Серед фігурантів є працівники та керівники ТЦК різного рівня - наприклад, ми вже повідомили про підозру 76 таким керівникам. І ця робота буде продовжена. Окремо працюємо зі схемами фіктивного бронювання. Зараз перевіряємо обставини можливого незаконного бронювання майже 2,5 тис. військовозобов’язаних. Так само в фокусі нашої уваги - рішення військово-лікарських комісій: під час слідства вилучили понад 83,5 тис. постанов ВЛК, а 6,5 тис. незаконних рішень уже скасовано", - додав він.

Цуцкірідзе також повідомив, що в Україні вже повідомлено про підозру у вчиненні 6 417 кримінальних правопорушень за статтею 336 Кримінального кодексу України (Ухилення від призову на війську службу під час мобілізації). До суду наразі скеровано 6 162 обвинувальні акти.

Мобілізація в Україні: важливі новини

Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розкрив масштаби корупції в ТЦК та СП. За його словами, за вихід з автомобіля працівників ТЦК під час мобілізації військовозобов'язані платять $10 тис. хабаря. Якщо ж його доставили до військкомату, то з нього вимагають вже вдвічі більше.

Також Лубінець заявляв, що найскладнішою є ситуація з мобілізацією на Закарпатті, звідки надходить найбільше скарг на незаконні дії працівників ТЦК та СП. Водночас він зазначив, що є "два позитивні регіони", де кількість таких скарг найменша - це Кіровоградська та Хмельницька області.

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