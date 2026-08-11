Путін планує зміни у війні проти України: Newsweek назвав 3 ознаки

Росія "безсумнівно" готується до ескалації війни, але це не гарантує, що Кремль обов’язково посилить наступ після виборів у РФ.

Росія посилює ракетні удари по великих українських містах, збільшуючи виробництво найефективнішої далекобійної зброї, та поповнюється новими солдатами з Північної Кореї.

Як пише видання Newsweek, це ознаки того, що Росія, ймовірно, планує нову, більш інтенсивну фазу війни або якусь форму ескалації.

Співробітниця аналітичного центру Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI) Емілі Ферріс додала, що хоча Росія "безсумнівно" готується до ескалації війни, це не гарантує, що Кремль обов’язково посилить наступ після парламентських виборів.

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"Чи здатна на це Росія? Звичайно", – сказала вона у коментарі виданню та додала, що все залежить від того, чи вважатиме РФ, що може досягти конкретної мети, а саме захопити весь Донбас.

Видання зазначило, що експерти пропонують кілька сценаріїв ескалації війни з боку Росії. Ці сценарії варіюються від вкрай малоймовірних – наприклад, застосування тактичної ядерної зброї на полі бою – до варіантів, яких Кремль хотів би уникнути, таких як призов сотень тисяч російських громадян до армії для захоплення Донбасу.

Ракетний терор

Журналісти зазначили, що багато експертів вважають, що найімовірнішим варіантом є нанесення Росією ударів по критично важливій інфраструктурі України з використанням ще більшої кількості далекобійних ракет.

"Це цілком можливо", – вважає Ферріс.

Видання зазначило, що балістичні та гіперзвукові ракети найскладніше перехопити Україні, особливо зараз, коли є нестача засобів ППО. До того ж, щойно Росія визначить, які з її ракет зможуть обійти українську систему ППО, Кремль прискорить їхнє виробництво.

Допомога Північної Кореї

За оцінками України, Південної Кореї та Заходу, Північна Корея надала Росії не тільки війська, чисельність яких може становити до 50 тис., а й артилерійські снаряди та балістичні ракети.

Натомість, на думку аналітиків, Пхеньян отримує бойовий досвід, який він може використати проти Південної Кореї, а також допомогу у своїй програмі розвитку ядерної зброї та життєво важливих каналах доставки гуманітарної допомоги.

Чутки про мобілізацію

Додаткові десятки тисяч військових зміцнять російську армію, яка намагається вирішити проблему збереження своєї чисельності за таких високих втрат, написало видання.

Нова хвиля мобілізації стала б ознакою того, який тиск війна чинить на Росію.Коли Путін мобілізував 300 000 резервістів восени 2022 року, по всій Росії спалахнули протести, і десятки тисяч людей покинули країну, щоб уникнути служби в армії, нагадали журналісти.

"Сотні тисяч додаткових військових були б важливими для будь-якого нового великого наступу в найближчі місяці", – підсумувало видання.

Війна в Україні: новини

Як повідомляв УНІАН, фахівець з радіотехнологій та радник президента України Сергій(Флеш) Бескрестнов заявив, що після розгортання мережі супутників "Рассвет" росіяни зможуть атакувати всю Україну за допомогою безпілотників з онлайн-керуванням.

За його словами, мережа супутників "Рассвет" (аналог "Старлінк") у противника стане для України проблемою, і починати її вирішувати потрібно вже зараз.

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